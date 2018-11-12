2018-11-12T10:52:53+03:00
Происшествия

Житель Ижевска продавал дворняжек под видом породистых щенков

Было доказано девять фактов
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Пресс-служба УМВД России по г. ИжевскуФото: Пресс-служба УМВД России по г. Ижевску
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21-летнего жителя Ижевска обвинили в девяти мошенничествах. Следствием установлено, что молодой человек искал объявления о безвозмездной раздаче беспородных щенков, выбирал схожих по внешностью с щенками различных пород. Затем размещал объявления о продаже породистых щенков. Стоимость составляла от 2600 до 8000 тысяч рублей. Низкую цену он оправдывал тем, что у щенков нет оформленной родословной.

Фото: Пресс-служба УМВД России по г. Ижевску

Фото: Пресс-служба УМВД России по г. Ижевску

-После того, как потерпевшие приобретали щенков, они обращались в ветеринарные клиники, где выяснялся обман – щенки беспородные, - сообщает пресс-служба УМВД России по г. Ижевску.

Фото: Пресс-служба УМВД России по г. Ижевску

Фото: Пресс-служба УМВД России по г. Ижевску

Также сообщается, что обвиняемый во время следствия возместил потерпевшим ущерб в полном объеме. Тем не менее, по данной статье ему грозит до двух лет лишения свободы.

Фото: Пресс-служба УМВД России по г. Ижевску

Фото: Пресс-служба УМВД России по г. Ижевску

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