Человек без рук и ног расскажет ижевчанам о том, как не потерять веру в жизнь

СЕГОДНЯ 11:43 2018-11-12T11:43:24+03:00

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В понедельник, 12 ноября, в Ижевске стартовали II Парадельфийские игры, с обращением к гостям и участникам обратился Дмитрий Медведев.

- Уверен, что теплая, дружеская атмосфера Парадельфийских игр поможет вам отлично выступить, превратить мечту в реальность. И конечно, завоевать искреннюю любовь зрителей, - сказал премьер министр. А также, пожелал удачи всем участникам.

В 11.00 в Республиканском музыкальном колледже все желающие могут поприсутствовать на выступлении известного в Беларуси тренера без рук и ног, Алексея Талая. Он проведет семинар на тему «Выжить в тяжелейших жизненных условиях и добиться успеха»

- Мы проведем несколько мероприятий в рамках Парадельфийских игр, которые распространены на зрителей не с инвалидностью, а на самого обычного, например, студента. У нас приезжает Алексей Талай, это очень известный в Белоруссии бизнес-тренер, мотивационный тренер, бизнесмен, семьянин с тремя детьми без рук и без ног, - сообщает Наталья Крель, исполнительный директор Парадельфийского комитета России.

Во вторник, 13 ноября, в 10.00 Алексей выступит в СОШ № 87, по улице Холмогорова, 37 и проведет встречу для школьников «ЖИТЬ!», в 13.30 Актовый зал ИГМА по улице Коммунаров, 281 пройдет встреча со студентами ИГМА. В среду, 14 ноября в 14:00 УДГУ по улице Университетская, 1, корпус 1, аудитория 307 встреча со студентами. В четверг, 15 ноября, в 11.00 Алексей выступит в МКОУ школе-интернате № 15 по улице Рылеева, 1А с тренингом «Выжить в тяжелейших жизненных ситуациях и добиться успеха».

СПРАВКА «КП»

Алексей Талай 35 лет, отец троих детей, живет и работает в Минске. Его инвалидность – жестокая случайность. В 16-летнем возрасте парень подорвался на лежащем со времен войны снаряде. Взрывом ему оторвало руки и ноги. О том, как он преодолел кризис, вышел из депрессии и смог не только жить дальше, но жить счастливо, теперь он рассказывает благодарным слушателям.

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