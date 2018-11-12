В Удмуртии осудили бывшего главного бухгалтера одного из исправительных учреждений
Главного бухгалтера одного из исправительных учреждений УФСИН России по Удмуртии признали виновным в мошенничестве.
-Подозреваемый, пользуясь своим должностным положением крал бюджетные деньги путем изготовления поддельных кассовых документов, - сообщает пресс служба УФСБ России по Удмуртии.
Ему назначено наказание в виде года лишения свободы условно с испытательным сроком один год и взысканием ущерба в размере чуть больше 506 тысяч рублей.
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