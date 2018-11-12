В Удмуртии осудили бывшего главного бухгалтера одного из исправительных учреждений

СЕГОДНЯ 12:11 2018-11-12T12:11:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Главного бухгалтера одного из исправительных учреждений УФСИН России по Удмуртии признали виновным в мошенничестве.

-Подозреваемый, пользуясь своим должностным положением крал бюджетные деньги путем изготовления поддельных кассовых документов, - сообщает пресс служба УФСБ России по Удмуртии.

Ему назначено наказание в виде года лишения свободы условно с испытательным сроком один год и взысканием ущерба в размере чуть больше 506 тысяч рублей.

К ДУРГИМ НОВОСТЯМ

Конкурс «Клиника года-2018» продолжается. И именно ваш голос может стать решающим в подведении итогов проекта. Решите, какое медицинское учреждение достойно носить звание «Клиника года» по ссылке

А ТАКЖЕ

Пришли два своих снимка и получи сертификат в салон красоты. Все подробности по ссылке

Ижевск отличился в выборе автомобилей F-класса(подробнее)