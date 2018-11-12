2019 год в Удмуртии объявлен «Годом здоровья»
В понедельник, 12 ноября, Александр Бречалов провел традиционное аппаратное совещание. Были озвучены приоритеты развития Удмуртии на 2019 год. По словам главы республики, акцент будет сделан на здравоохранении.
- Александр Бречалов поручил вице-премьеру Анастасии Муталенко до 25 декабря подготовить окончательный вариант Концепции проведения «Года здоровья» в республике и обозначил первоочередные задачи перед органами власти, - сообщает пресс-служба главы и правительства УР.
Известно, что в рамках года проведут реконструкцию и ремонт медицинских учреждений, продолжится внедрение проекта «Бережливая поликлиника», обновление диагностического оборудования. Ожидается, что республика получит финансовую помощь от федерации на строительство туберкулёзной больницы
По мнению главы, необходимо активизировать работу с обращениями граждан, которые порой абсолютно справедливо жалуются на некачественное медицинское обслуживание, и это должно находиться на жёстком контроле глав муниципальных образований и руководителей лечебных заведений.
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