2018-11-12T13:56:29+03:00
Общество

В Удмуртии погиб 7-летний мальчик, провалившись под лед

В этот момент он гулял с друзьями
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по республике, в деревне Камбарского района гуляла компания детей. В какой-то момент, двое из них вышли на лед и провалились. Один из них смог выбраться, в другой – 7-летий утонул.

Известно, что погибший мальчик был со старшим братом. Отец в этот момент был дома. Мама мальчиков находится в местах лишения свободы за уклонения от уплаты алиментов.

- В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливается владелец пруда, допрошен глава муниципального образования «Армязьское», следователи приступили к допросу очевидцев случившегося, одноклассников и родителей погибшего ребенка, - уточнили в пресс-службе.

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