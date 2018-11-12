2018-11-12T14:35:14+03:00
Общество

В Удмуртии откроют одну ледовую переправу

Надобности в других переправах не возникало из-за введения моста через Каму
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: izhlife.ruФото: izhlife.ru
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Этой зимой, в Удмуртии планируют открыть одну ледовую переправу Сарапул - Ершовка. Как сообщил начальник отдела по безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по республике Сергей Косых, 2 ноября провели встречу с заинтересованными лицами. Там и выяснилось, что переправа откроется только одна. Надобности в других пока нет, из-за введения моста через Каму.

- По предварительным данным, она откроется в последней декаде декабря. Когда лед уже будет достаточно прочным, - сообщил Сергей Геннадьевич.

ВАЖНО!

МЧС предупреждает Для того чтобы прогулка не обернулась трагедией необходимо помнить элементарные правила безопасности:

родителям не оставлять детей без внимания, знать где находится ребенок в любое время,

не выходить на тонкий лед в начале зимы (лед ломается со звонким хрустом, трещит), безопасная толщина льда для перехода человека должна составлять не менее 7 см.,

расстегнуть пояс рюкзака, чтобы быстро его сбросить в случае опасности,

передвигаться по натоптанным следам и тропинкам,

иметь в руках палку, прощупывайте перед собой путь.

Если лед начал трескаться, осторожно ложитесь и ползите по своим следам обратно. При движении группой следуйте друг за другом на расстоянии, вперед пропустите самого опытного. В начале зимы наиболее опасна середина водоема. Кроме того, опасны прибрежные участки, участки вблизи сливных труб, под мостами.

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