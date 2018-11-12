В Удмуртии откроют одну ледовую переправу
Этой зимой, в Удмуртии планируют открыть одну ледовую переправу Сарапул - Ершовка. Как сообщил начальник отдела по безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по республике Сергей Косых, 2 ноября провели встречу с заинтересованными лицами. Там и выяснилось, что переправа откроется только одна. Надобности в других пока нет, из-за введения моста через Каму.
- По предварительным данным, она откроется в последней декаде декабря. Когда лед уже будет достаточно прочным, - сообщил Сергей Геннадьевич.
ВАЖНО!
МЧС предупреждает Для того чтобы прогулка не обернулась трагедией необходимо помнить элементарные правила безопасности:
родителям не оставлять детей без внимания, знать где находится ребенок в любое время,
не выходить на тонкий лед в начале зимы (лед ломается со звонким хрустом, трещит), безопасная толщина льда для перехода человека должна составлять не менее 7 см.,
расстегнуть пояс рюкзака, чтобы быстро его сбросить в случае опасности,
передвигаться по натоптанным следам и тропинкам,
иметь в руках палку, прощупывайте перед собой путь.
Если лед начал трескаться, осторожно ложитесь и ползите по своим следам обратно. При движении группой следуйте друг за другом на расстоянии, вперед пропустите самого опытного. В начале зимы наиболее опасна середина водоема. Кроме того, опасны прибрежные участки, участки вблизи сливных труб, под мостами.
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