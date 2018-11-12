2018-11-12T16:07:34+03:00
Общество

Tele2 вошла в тройку лучших российских работодателей по уровню вовлеченности сотрудников*

Компания получила награду Korn Ferry 2018 Employee Engagement Award**
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Компания Tele2 вошла в тройку лучших российских работодателей по мнению сотрудников – таковы результаты исследования международной консалтинговой компании KFHG. В опросе приняли участие 50 российских компаний. При этом Tele2 оказалась единственным представителем телеком-индустрии, который получил награду за высокий уровень вовлеченности персонала. Показатель демонстрирует готовность сотрудников выполнять работу как можно лучше и чувствовать личную ответственность за результат.

Tele2 системно реализует комплекс мероприятий по повышению индекса вовлеченности и его поддержке в период важных корпоративных преобразований. По итогам исследования KFHG 2017 года, индекс вовлеченности сотрудников оператора составил 80%. Это оказалось на 11 пунктов выше среднероссийского показателя и на 7 пунктов лучше уровня мировых компаний, в том числе из телеком-отрасли. По итогам исследования рекомендовать Tele2 как работодателя были готовы 88% сотрудников – по данному показателю оператор опередил даже успешные мировые компании. О том, что гордятся работой в компании, заявили 90% специалистов Tele2 – это на 6 пунктов выше уровня сильных мировых игроков.

*По результатам исследования международной консалтинговой компании KFHG

**Корн Ферри 2018 Имплои Энгейджмент Эворд

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