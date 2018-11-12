2018-11-12T16:08:10+03:00
Спорт

Уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева примет участие в финале Гран-при в Ванкувере

Она предположила кто будет соперником в финале Гран-при
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: fsrussia.ruФото: fsrussia.ru
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На этапе в Японии уроженка Удмуртии заняла третье место и обеспечила себе место в финале Гран-при в Ванкувере.

Отвечая на вопросы болельщиков в Твиттере, рассказала о том, кто, по ее мнению, выйдет в финал Гран-при.

­­-Загитова,Медведева и Туктамышева против Кихиры, Мияхиры и Сакамото. Три на три, - написала спортсменка.

Уже 25 ноября, в воскресенье, пройдет заключительный этап во Франции и можно будет убедиться насколько права фигуристка в своих прогнозах.

Напомним, что Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева выиграла Finlandia Trophy

А также, она стала лидером в короткой программе Гран-при Skate Canada 2018

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