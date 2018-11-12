Уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева примет участие в финале Гран-при в Ванкувере
На этапе в Японии уроженка Удмуртии заняла третье место и обеспечила себе место в финале Гран-при в Ванкувере.
Отвечая на вопросы болельщиков в Твиттере, рассказала о том, кто, по ее мнению, выйдет в финал Гран-при.
-Загитова,Медведева и Туктамышева против Кихиры, Мияхиры и Сакамото. Три на три, - написала спортсменка.
Уже 25 ноября, в воскресенье, пройдет заключительный этап во Франции и можно будет убедиться насколько права фигуристка в своих прогнозах.
Напомним, что Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева выиграла Finlandia Trophy
А также, она стала лидером в короткой программе Гран-при Skate Canada 2018
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