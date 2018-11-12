2018-11-12T16:55:28+03:00
Общество

Предпремьерный показ первой серии 2 сезона сериала «Марс» в видеотеке «Дом.ru»

«Дом.ru» покажет 1-ю сериала «Марс» за неделю до премьеры на National Geographic* 12 ноября 2018 года
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В воскресенье, 18 ноября на канале National Geographic стартует второй сезон фантастического сериала «Марс». Клиенты «Дом.ru» смогут бесплатно посмотреть первую серию за неделю до российской премьеры в видеотеке «Дом.ru», а остальные серии – сразу после выхода на ТВ. В видеотеке также можно посмотреть все серии 1 сезона сериала. Сервис доступен с экрана телевизора, подключенного к ТВ-приставке или через приложение «Дом.ru Movix» для Smart TV, с мобильных устройств или с сайта tvnew.domru.ru.

Действие второго сезона происходит через пять лет после окончания первого. Астронавты, отправленные Международным союзом марсианских исследований (IMSF) на Красную планету, сумели успешно приземлиться и создать на поверхности планеты первое поселение, однако столкнулись с финансовыми трудностями и были вынуждены обратиться за помощью к частному бизнесу. В числе первых на предложение IMSF откликнулась корпорация Lucrum Industries, занимающаяся добычей полезных ископаемых. На Марсе между астронавтами-учеными из числа первых поселенцев и астронавтами, нанятыми корпорацией, разгораются конфликты.

Следить за развитием сюжета сериала «Марс» можно по воскресеньям, начиная с 18 ноября, в 18.00 и 22.00 по Мск на канале National Geographic, который доступен в цифровом ТВ «Дом.ru TV». Всего в «Дом.ru TV» доступно 42 познавательных канала.

*Нэйшнал Географик

Информация от партнера

Еще больше материалов по теме: «Бизнес - новости Ижевска и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"Автокаток": В Ижевске на улице 10 лет Октября произошел порыв
«Колобок, Фунтик и Снежная Королева»: Артисты из Марий Эл будут радовать зрителей театра кукол Удмуртии
Уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева примет участие в финале Гран-при в Ванкувере
Tele2 вошла в тройку лучших российских работодателей по уровню вовлеченности сотрудников*
В Удмуртии мужчина пристрелил незнакомца из обреза
В Удмуртии откроют одну ледовую переправу
В Удмуртии погиб 7-летний мальчик, провалившись под лед
2019 год в Удмуртии объявлен «Годом здоровья»
В Удмуртии осудили бывшего главного бухгалтера одного из исправительных учреждений
Человек без рук и ног расскажет ижевчанам о том, как не потерять веру в жизнь
Житель Ижевска продавал дворняжек под видом породистых щенков
Александр Бречалов раскритиковал главу Ленинского района Ижевска
«Не по нраву Mercedes-Benz»: Ижевск отличился в выборе автомобилей F-класса
На участке набережной в Ижевске перекроют движение до мая
Студенты из Удмуртии выступят на Международном фестивале рекламы
В Удмуртии выявлено 119 нарушений миграционного законодательства
В Ижевске состоится открытое первенство по волейболу среди ветеранов
В Ижевске пройдет образовательный проект «Школа нового горожанина»
Лидер группы «Чайф» рассказал, чего не хватает Ижевску
Сотрудница министерства финансов Удмуртии «незаконно» подрабатывала
Жителей Удмуртии попросили не выходить на воду
Уроженец Ижевска Евгений Гор подарил Лолите Милявской свечи
Главу Удмуртии назначили заместителем председателя комиссии при Правительстве России
В Ижевске предлагают дополнить названия улиц историческим наименованием
В Перми нашли пропавшего 17-летнего жителя Удмуртии
В Ижевске на доме Михаила Калашникова установили мемориальную доску
Житель Ижевска помог полицейским в задержании грабителя
В Ижевске пропал 58-летний мужчина