"Автокаток": В Ижевске на улице 10 лет Октября произошел порыв

СЕГОДНЯ 17:15 2018-11-12T17:15:13+03:00

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В понедельник, 12 ноября, в Ижевске произошел порыв воды, в результате которого затопило улицу 10 лет Октября. Как пишут автомобилисты, в частности пострадал перекресток с улицей Пушкинская и Щорса. Из-за низких температур (сейчас на улице -7 градусов), вода превратила дорогу в каток. В ИГГС сообщают, что уже произошло ДТП на улице Щорса.

Просим быть внимательнее на дороге, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.

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Стало известно, что в Удмуртии в этом сезоне будет работать только одна ледовая переправа. Где и когда она откроется (продолжение).