В Удмуртии мужчина убил собаку из-за того, что та погрызла его ботинок
В Воткинске передали в суд уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, в мае этого года он увидел, как его пес Мася грызет ботинок. Разозлившись, он с силой швырнул собаку в стену. Та умерла.
- Как пояснил обвиняемый, бывшая супруга принесла в дом собаку, а он был против ее приобретения, - уточнили в пресс-службе.
Ранее мужчина был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. Было возбуждено уголовное дело. Ему грозит до трех лет лишения свободы.
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