В Удмуртии мужчина убил собаку из-за того, что та погрызла его ботинок

СЕГОДНЯ 06:11 2018-11-13T06:11:54+03:00

Ранее мужчина уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть

Изменить размер текста: A A

В Воткинске передали в суд уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, в мае этого года он увидел, как его пес Мася грызет ботинок. Разозлившись, он с силой швырнул собаку в стену. Та умерла.

- Как пояснил обвиняемый, бывшая супруга принесла в дом собаку, а он был против ее приобретения, - уточнили в пресс-службе.

Ранее мужчина был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. Было возбуждено уголовное дело. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Удмуртии вынесли приговор мужчине, который устроил кровавую бойню с животными (продолжение)