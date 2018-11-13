2018-11-13T06:11:54+03:00
Происшествия

В Удмуртии мужчина убил собаку из-за того, что та погрызла его ботинок

Ранее мужчина уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: RabStol.netФото: RabStol.net
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В Воткинске передали в суд уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, в мае этого года он увидел, как его пес Мася грызет ботинок. Разозлившись, он с силой швырнул собаку в стену. Та умерла.

- Как пояснил обвиняемый, бывшая супруга принесла в дом собаку, а он был против ее приобретения, - уточнили в пресс-службе.

Ранее мужчина был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. Было возбуждено уголовное дело. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

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