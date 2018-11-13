2018-11-13T07:05:59+03:00
Происшествия

Самолет из Ижевска в Москву задержали на 17 часов из-за проблем с тормозами

Сейчас транспортная прокуратура проводит проверку
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: приволжская транспортная прокуратураФото: приволжская транспортная прокуратура
Изменить размер текста:

В субботу, 10 ноября, рейс из Ижевска в Москву компании «Аэрофлот» задержался на 17 часов. Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, сейчас проводится проверка по данному факту.

Самолет RRJ 95 Sukhoi Superjet RA-89105 с пассажирами на борту стоял на тормозе в аэропорту. В какой-то момент, он начал двигаться. Воздушное судно остановили и при проведенном осмотре, специалисты выявили, что срезаны болты сцепного устройства.

- Болты заменили и продолжили буксировку судна. Однако, когда вытягивали самолет, произошел срыв сцепного устройства с передней стойки шасси. По согласованию с руководством авиакомпании «Аэрофлот» командиром экипажа принято решение об остановке самолета для его осмотра, - сообщает прокуратура.

В этот момент на борту было 78 пассажиров, в том числе один ребенок. Все они покинули самолет и временно разместились в гостинице. В результате, рейс должен был вылететь в 3.20 ночи, но решение о его запуске было принято только в 20.20 вечера того же дня.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Слухи о закрытии ипподрома в Ижевске разносятся уже несколько недель. Не так давно прошла встреча коневодов с властями Удмуртии. О чем они договорились (продолжение).

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Ижевске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Удмуртии погиб рабочий, упав с лестницы
Самые популярные Дедушки Морозы России: Тол Бабай из Удмуртии вошел в пятерку
В генеральный план Ижевска внесут изменения
Ижевчане получат бесплатную доставку воды домой и в офис
В Удмуртии мужчина заказал убийство своей тещи
«Почти как Байкал»: 8 фото замерзшего пруда в Ижевске
В Удмуртии мужчина убил собаку из-за того, что та погрызла его ботинок
«Автокаток»: В Ижевске на улице 10 лет Октября произошел порыв
Предпремьерный показ первой серии 2 сезона сериала «Марс» в видеотеке «Дом.ru»
«Колобок, Фунтик и Снежная Королева»: Артисты из Марий Эл будут радовать зрителей театра кукол Удмуртии
Уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева примет участие в финале Гран-при в Ванкувере
Tele2 вошла в тройку лучших российских работодателей по уровню вовлеченности сотрудников*
В Удмуртии мужчина пристрелил незнакомца из обреза
В Удмуртии откроют одну ледовую переправу
В Удмуртии погиб 7-летний мальчик, провалившись под лед
2019 год в Удмуртии объявлен «Годом здоровья»