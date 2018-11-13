Самолет из Ижевска в Москву задержали на 17 часов из-за проблем с тормозами

СЕГОДНЯ 07:05 2018-11-13T07:05:59+03:00

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В субботу, 10 ноября, рейс из Ижевска в Москву компании «Аэрофлот» задержался на 17 часов. Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, сейчас проводится проверка по данному факту.

Самолет RRJ 95 Sukhoi Superjet RA-89105 с пассажирами на борту стоял на тормозе в аэропорту. В какой-то момент, он начал двигаться. Воздушное судно остановили и при проведенном осмотре, специалисты выявили, что срезаны болты сцепного устройства.

- Болты заменили и продолжили буксировку судна. Однако, когда вытягивали самолет, произошел срыв сцепного устройства с передней стойки шасси. По согласованию с руководством авиакомпании «Аэрофлот» командиром экипажа принято решение об остановке самолета для его осмотра, - сообщает прокуратура.

В этот момент на борту было 78 пассажиров, в том числе один ребенок. Все они покинули самолет и временно разместились в гостинице. В результате, рейс должен был вылететь в 3.20 ночи, но решение о его запуске было принято только в 20.20 вечера того же дня.

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