В Удмуртии мужчина заказал убийство своей тещи

СЕГОДНЯ 08:11 2018-11-13T08:35:13+03:00

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В среду, 7 ноября, в Удмуртии полиция задержала 43-летнего мужчину, который хотел заказать убийство своей тещи.

- За преступление мужчина хотел заплатить исполнителю 100 тысяч рублей. При передаче денег заказчик и исполнитель были задержаны полицией, - сообщил замминистра МВД по Удмуртии Сергей Поволоцкий.

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