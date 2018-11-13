В Удмуртии погиб рабочий, упав с лестницы

СЕГОДНЯ 10:49 2018-11-13T10:49:37+03:00

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В Удмуртии мужчина, который ремонтировал магазин, упал с лестницы и умер в больнице. Инцидент произошел 11 сентября в деревне Граховского района.

- Удерживая деревянный брус, мужчина упал с лестницы и получил тяжелые травмы, от которых через непродолжительное время скончался в больнице, - сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Возбуждено уголовное дело возбудили по статье «Нарушение требований охраны труда».

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