В Удмуртии погиб рабочий, упав с лестницы
В Удмуртии мужчина, который ремонтировал магазин, упал с лестницы и умер в больнице. Инцидент произошел 11 сентября в деревне Граховского района.
- Удерживая деревянный брус, мужчина упал с лестницы и получил тяжелые травмы, от которых через непродолжительное время скончался в больнице, - сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.
Возбуждено уголовное дело возбудили по статье «Нарушение требований охраны труда».
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