В Удмуртии компенсацию за детский сад получат не все родители

СЕГОДНЯ 11:15 2018-11-13T11:57:26+03:00

И для ее получения нужно будет собрать несколько документов

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В Удмуртии с конца 2018 года не все родители смогут получить компенсацию за оплату детского сада. Выплаты получат только нуждающиеся семьи. Как рассказали в региональном министерстве образования, это позволит оказывать адресную помощь семьям, имеющим детей дошкольного возраста.

- Это право будут иметь те, чей среднедушевой доход на каждого трудоспособного члена семьи в месяц не превышает 1,5 величины прожиточного минимума для населения (14 512 рублей. – Прим. ред.), - рассказала консультант отдела общего и дошкольного образования Мария Кубакова.

Интересно, что сумма компенсации не изменится, несмотря на то, что количество семей сократиться. За первого ребенка в семье компенсация составит 20% от месячной суммы, за второго – 50%, за третьего и последующих – 70%.

А чтобы получить заветную компенсацию, необходимо собрать несколько документов. В частности, справки о доходах каждого члена семьи и подать заявление в МФЦ (администрацию или госуслуги). Заявление примут только после заключения договора с детским садом и внесения родительской платы. А дальше процедуру по сбору документов нужно будет повторять каждый год до 1 марта.

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