2018-11-13T13:55:14+03:00
Происшествия

В Ижевске 13-летний мальчик обманул подругу, чтобы сохранить мамины деньги

Он намеренно сказал неправильный пин-код
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: cbkg.ruФото: cbkg.ru
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В Ижевске 15-летняя девочка со своей подругой были в гостях у 13-летнего приятеля, тот рассказал им, что у мамы есть карта, на которой хранится 90 тысяч рублей.

- Подозреваемая решила украсть эти деньги, спросив у приятеля знает ли он пин-код. Мальчик, догадавшись о том, что хочет сделать подруга сообщил неверные цифры. После чего, девочка украла карту и трижды пыталась снять с нее деньги, - сообщает СУ СК России по Удмуртии. Намерения девочки быстро раскрыли и сейчас возбуждено уголовное дело.

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