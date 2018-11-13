2018-11-13T16:56:56+03:00
Происшествия

В Ижевске сотрудник ИжГЭТ пытался получить взятку

Таким образом он хотел «подзаработать»
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: urist-land.ruФото: urist-land.ru
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В Ижевске завершили расследование дела в отношении сотрудника МУП «ИжГорЭлектроТранс», который хотел получить взятку за оказание содействия.

- Старший инженер, в обязанности которого входил поиск заказчиков и обсуждение с ними условий сделок по закупке материалов для предприятий, за оказание содействия предложил перечислить на счет своей жены 20% от сделки (8 тысяч рублей). После того, как ему удалось снять эти деньги и использовать в личных целях, он предложил повысить стоимость продукта на 200 рублей за единицу. А разницу, которая превысила 55 тысяч рублей, перечислить также на счет жены. Однако получить деньги он так и не смог, так как организация отказалась перечислять сумму, - сообщает СУ СК России по Удмуртии.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд, обвиняемому за преступление грозит до 10 лет лишения свободы.

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