2018-11-14T07:06:16+03:00
Общество

Госпитальная школа в Ижевске откроется в Республиканской детской клинической больнице

Накануне там стартовал федеральный проект «УчимЗнаем. Заботливая школа»
Мария МЕРЗЛЯКОВА
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Фото: www.izh.ruФото: www.izh.ru
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Госпитальная школа откроется на базе гематологического отделения Республиканской детской клинической больницы в Ижевске. Это отделение рассчитано на 30 детей. Половина из них - школьного возраста. Раньше после длительного непрерывного лечения им было трудно возвращаться к учёбе. Проблему взялись решать в 2014 году. Тогда стартовал федеральный проект «УчимЗнаем». В регионах при стационарах стали открывать учебные классы для детей, которые находятся на длительном лечении. Теперь очередь дошла и до Удмуртии.

Больничный класс оборудуют современной техникой, позволяющей проводить обучение дистанционно. Здесь появятся мобильная мебель, учебные парты, электронная доска, тележка с планшетами, которая позволит проводить некоторые учебные занятия в палатах. Для каждого ребенка будет подобрана специальная образовательная программа с учетом его возможностей и рекомендаций врачей. Образовательный процесс организуют учители школы №97. Сейчас они проходят специальную подготовку.

Накануне ижевскую больницу посетили кураторы проекта и сообщили хорошую новость об открытии школы. Официально класс заработает в феврале 2019 года, когда привезут все необходимое оборудование.

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