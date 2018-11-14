200 елей из Удмуртии будут расти в Казахстане

СЕГОДНЯ 07:49 2018-11-14T07:50:05+03:00

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Специалисты Россельхознадзора осмотрели 200 саженцев елей, чтобы отправить их в Казахстан. Деревья проверяли на наличие карантинных организмов. Осмотр заражений не выявил: удмуртские ели имеют густую зеленую хвою и прямые неповрежденные стволы без лишайников.

Ежегодно из республики вывозятся большие партии ели и сосны в различные регионы страны и за рубеж. Но перед отправкой на экспорт, они проходят карантинный фитосанитарный контроль.

«Территория республики - это карантинная фитосанитарная зона по различным видам вредителей леса: черному еловому усачу, малому черному еловому усачу, черному сосновому усачу, сибирскому шелкопряду. Поскольку существует риск заноса и распространения карантинных вредителей, то вывоз хвойных деревьев за пределы республики разрешён только при наличии карантинного сертификата, подтверждающего фитосанитарную безопасность», - сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Удмуртской Республике и Кировской области.

Удмуртские деревья отправляются за рубеж не впервые. Весной этого года в Казахстан уже уехали 100 берез, 53 ели и 52 сосны.