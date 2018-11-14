В Ижевске четверо подростков задержаны за угон пяти автомобилей

СЕГОДНЯ 08:44 2018-11-14T08:44:30+03:00

Один из подозреваемых уже был судим за кражу

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В Ижевске четверо подростков 15-16 лет задержаны за угон пяти автомобилей: четыре машины марки «ВАЗ» и одна «Киа». Ночью мальчики взламывали авто в поселке Машиностроителей и ехали кататься по Ленинскому району. После того, как хозяева обнаружили пропажу они обратились в полицию.

- По всем пяти угонам полицией возбуждены уголовные дела по статье «неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Оказалось, один из задержанных уже был судим за грабеж. За совершенное преступление подросткам грозит до 5 лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба управления МВД России по Ижевску.

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