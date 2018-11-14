«Трагедия в углу»: творческая встреча с Александрой Артамановой и перфоманс «Нежные бабы»

СЕГОДНЯ 09:18 2018-11-14T09:18:52+03:00

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17 и 18 ноября в рамках выставки «Трагедия в углу» (12+) в ЖК «Колизей» пройдет два интересных мероприятия. «Комсомолка» выяснила, что ждет гостей нового арт-пространства.

Во-первых, в Ижевск приедет видеохудожник, перфомансист и основательница арт-группы «Нежные бабы» из Калининграда Александра Артаманова. Вместе с Евгенией Лаптевой она исследует с помощью перфомансов женскую природу через природные явления и повседневные ритуалы, связанные с замужеством, материнством, физиологией и эмоциями женщин.

В Ижевске Александра Артамонова проведет сразу два мероприятия. Так, 17 ноября она прочитает лекцию «Комплекс войны: как милитаристское прошлое и настоящее формирует культурный ландшафт. Современное искусство Калининграда». А на творческой встрече, которая состоится 18 ноября, Александра представит перфомансы «Нежных баб» за 10 лет существования арт-группы.

Фото: vk.com

Отметим, выставка «Трагедия в углу» пройдет в ЖК «Колизей» до 16 декабря. На ней представлены 34 работы молодых художников из 14 регионов России. Столица Удмуртии стала вторым после Москвы городом, где представлена экспозиция. Но впервые она проходит в пространстве жилого комплекса, где высокие потолки, которые позволили разместить объемные инсталляции.

Когда:

• 17 ноября (суббота), 18:00 – Лекция «Комплекс войны: как милитаристское прошлое и настоящее формирует культурный ландшафт. Современное искусство Калининграда»

• 18 ноября (воскресенье), 18:00 – творческая встреча «Ночью все женщины нежные», перфомансы арт-группы «Нежные бабы» за 10 лет

Режим работы выставки: вторник-воскресенье, 12:00-20:00 (до 16 декабря)

Фото: vk.com

Где: ЖК «Колизей», М.Горького, 150 (вход со стороны ул. М. Горького)

Вход свободный

12+