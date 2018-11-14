В Удмуртии односельчанин убил знакомого из-за денег

СЕГОДНЯ 10:37 2018-11-14T12:00:50+03:00

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30 октября в полицию обратился житель Ижевска с заявлением о пропаже 58-летнего мужчины. Он сообщил, что мужчина выехал две недели назад в деревню Кудрино, чтобы продать дом, и больше не появлялся.

- Мужчина после продажи дома выпивал с 37-летним знакомым, в ходе празднования у них произошла ссора и односельчанин нанес мужчине удары руками и гантелей. От полученных травм потерпевший скончался. После этого преступник закопал тело в огороде, а деньги от продажи дома (520 тысяч рублей) спрятал у себя, - сообщает следственный отдел СУ СК России по Удмуртии.

Во вторник, 13 ноября, подозреваемого задержали, при обыске его дома нашли деньги и гантель. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

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