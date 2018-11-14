В Ижевске продолжают ремонт трубы на улице 10 лет Октября, где был «автокаток»

СЕГОДНЯ 10:50 2018-11-14T12:46:38+03:00

Чугунные трубы были проложены еще в 1961 году

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 12 ноября, в Ижевске на улице 10 лет Октября произошел порыв и затопило улицу. По словам автомобилистов, произошло даже несколько ДТП из-за гололеда, дорогу на время перекрывали сотрудники ГИБДД. Как сообщили в пресс-службе города, в домах воду не отключали.

- После обследования водопровода установили, что нарушено стыковое соединение чугунных труб, которые были проложены в 1961 году, - сообщает администрация города.

В среду, 14 ноября ремонт продолжится. Все работы планируется завершить 17 ноября.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

В регионах при стационарах стали открывать учебные классы для детей, которые находятся на длительном лечении. Теперь очередь дошла и до Удмуртии (подробнее)

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».