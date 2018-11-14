2018-11-14T12:46:38+03:00
Происшествия

В Ижевске продолжают ремонт трубы на улице 10 лет Октября, где был «автокаток»

Чугунные трубы были проложены еще в 1961 году
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: ИГГСФото: ИГГС
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В понедельник, 12 ноября, в Ижевске на улице 10 лет Октября произошел порыв и затопило улицу. По словам автомобилистов, произошло даже несколько ДТП из-за гололеда, дорогу на время перекрывали сотрудники ГИБДД. Как сообщили в пресс-службе города, в домах воду не отключали.

- После обследования водопровода установили, что нарушено стыковое соединение чугунных труб, которые были проложены в 1961 году, - сообщает администрация города.

В среду, 14 ноября ремонт продолжится. Все работы планируется завершить 17 ноября.

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