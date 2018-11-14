В Удмуртии мужчину насмерть задавило бревнами, которые выпали из перевернувшегося грузовика

СЕГОДНЯ 12:24 2018-11-14T13:12:25+03:00

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В субботу, 3 ноября в Вавожском районе Удмуртии произошло смертельное ДТП.

- 40-летний мужчина, водитель ВАЗ, не уступил дорогу КамАЗу с прицепом, в ходе чего водитель грузовика начал резко тормозить, не справился с управлением и опрокинул машину. В этот момент бревна, которые были в прицепе, попали на автомобиль «Сузуки». В японской легковушке находился находился 46-летний мужчина, который погиб от полученных травм на месте происшествия. Также получила травмы пассажирка грузовика – 55-летняя женщина, сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

ВАЖНО!

Госавтоинспекция МВД по Удмуртии обращается ко всем участникам дорожного движения с призывом о строгом соблюдении Правил дорожного движения, о максимальной внимательности на дороге, терпеливом отношении к другим участникам дорожного движения.

Помните, человеческая жизнь – это самое ценное, что у нас есть. Безопасность и порядок на дорогах во многом зависит от всех нас – участников дорожного движения.

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