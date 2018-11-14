Ижевчанин Алексей Чижов выиграл Кубок мира по международным шашкам

СЕГОДНЯ 12:45 2018-11-14T12:45:29+03:00

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11 ноября прошел заключительный этап Кубка мира по международным шашкам. Ижевчанин Алексей Чижов стал обладателем Кубка мира 2018 года. По итогам всех этапов он опередил соперника, соотечественника Александра Георгиева на 44 балла и набрал 549 баллов.

- Алексей Чижов также является обладателем Кубка мира с 2016 года. А впереди ему предстоит участие в чемпионате Европы в Москве с 16 по 23 декабря, - сообщает Центр спортивной подготовки Удмуртии.

Напомним, что Алексей Чижов стал победителем Кубка мира в Польше по шашкам. И был участником престижных интеллектуальных игр IMSA Elite Mind Games 2017, которые прошли в Китае.

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