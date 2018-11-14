В Ижевске возбудили уголовное дело в отношении артиста шоу мыльных пузырей

СЕГОДНЯ 14:03 2018-11-14T14:03:22+03:00

Некоторое время он скрывался от родных и знакомых, а затем сам пришел в отдел полиции

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В отделе полиции УМВД России по г.Ижевску расследуется уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины, которого подозревают в мошенничестве на сумму почти миллион рублей. Речь идет об известном артисте шоу мыльных пузырей, который пропал 30 августа и нашелся 17 сентября. Мужчина смог из Казани долететь до Ашхабада. За это время многие жители писали в социальной сети, что он обманул их – продал путевки на отдых, но заветные билеты они так и не получили.

- Установлено, что в период с июня по август 2018 года 33-летний подозреваемый, являющийся туристическим агентом, получал денежные средства от жителей республики и других регионов страны и заключал договоры на приобретение туристических путевок, однако обязанности по бронированию и оплате тура не выполнял. Полученные от граждан деньги расходовал на личные нужды, - сообщает пресс-служба УМВД России по г.Ижевску.

Сейчас потерпевшими признано семь человек – это жители не только Удмуртии, но и других регионов. Ущерб – почти миллион рублей. Пока мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Согласно законодательству, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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