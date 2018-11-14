Средняя зарплата в Удмуртии к 2021 году составит 37,6 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 14:56 2018-11-14T15:29:26+03:00

В среднем зарплата увеличится на 5,5-6,5%

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Министр экономики Михаил Тумин спрогнозировал рост средней зарплаты по Удмуртии. Так, к 2021 году средняя зарплата увеличится на 5,5-6,5% и составит 37,6 тысяч рублей, а по итогам 2018 года среднемесячная зарплата будет 31,7 тысяч рублей. Этот вопрос обсудили в Госсовете.

Михаил Тумин добавил, что доходы населения по сравнению с 2017 годом выросли на 1,1%. К 2021 году, из-за положительной динамики зарплаты, прогнозируется рост доходов. Далее они будут увеличиваться на 1% ежегодно.

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