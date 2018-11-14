2018-11-14T15:31:16+03:00
Досуг

Панк-группа «План Ломоносова» представит в Ижевске новый альбом

Безбашенные панки выступят в «офигенном клубе в торговом центре»
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Дмитрий НигматулинФото: Дмитрий Нигматулин
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Скоро Ижевск потрясет панк-волна, которую привезет столичная группа «План Ломоносова» во главе с фронтменом Александром Ильиным. На сцене паба «Пинта» в ТРК «Петровский» они представят свой пятый студийный альбом.

На протяжении восьмилетней истории коллектива дискография парней обросла четырьмя лонгплеями и экспериментальной панк-поэмой на стихи Владимира Маяковского «Облако в Штанах», география их концертов постоянно расширяется, а в обоймы музыкальных фестивалей патрон с гравировкой «План Ломоносова» и фирменным маскотом – «Василичем» – заряжается наряду с самыми матерыми героями рока.

А в 2017 году песня «#ялюбовь» установила сразу несколько рекордов – войдя в ротацию «Нашего Радио», сходу возглавила знаменитый хит-парад «Чартова Дюжина», а московский концерт в поддержку выхода сингла собрал невиданный аншлаг.

Перед своим туром парни решили сделать онлайн-трансляцию, где анонсировали все города, в какие приедут с новым альбомом. Как выяснилось, из прошлой поездки в Ижевск, им больше запомнился сам клуб.

- В «Пинте» мы уже выступали. Это офигенный клуб в торговом центре! С прикольной сценой и пиво там было вкусное, - рассказали ребята.

Кстати, новый альбом отличается не только свежестью песен, но и тем, что записан в родной для парней Москве. Прошлый записан в США.

Когда: 19 декабря (среда), в 19.00.

Где: паб «Пинта» ТРК «Петровский» (петрова, 29)

Стоимость билетов:

- танцпол 800 рублей

- место за столом 1500 рублей

Где купить билет:

Электронный

- в группе мероприятия

- на сайте «Хочу билет»

Бумажный

- фирменный магазин одежды и атрибутики «ДжинсА» (ул. Удмуртская, 302);

- рок-магазин ELVIS (ул.Карла Маркса 244, ТЦ ЦУМ, 2 этаж)

- точки продаж «Хочу билет»

Партнер концертного сезона на «НАШЕм Радио» - официальный дилер KIA «АСПЭК-Авто» на Союзной, 2В в Ижевске.

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