2018-11-14T17:09:25+03:00
Общество

В Ижевске почтут память погибших в ДТП

Будет организовано возложение цветов на местах гибели детей
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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В пятницу, 16 ноября, в Ижевске пройдет ежегодный автопробег ко Дню памяти жертв ДТП. Выезд состоится в 10.00 от управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

- В 11.00 будет возложение цветов и зажжение свечей у дома №1 на улице Камбарская, где 21 августа 2018 года водитель автомобиля Lada Granta насмерть сбил 12-летнюю девочку. В 12.00 на улице Карла Маркса у пешеходного перехода также почтут память погибшего под колесами автомобиля Infinity 16-летнего подростка, сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

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