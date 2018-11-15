В Удмуртии ликвидировали лабораторию по изготовлению синтетических наркотиков

СЕГОДНЯ 06:26 2018-11-15T06:26:51+03:00

Теперь обвиняемому грозит лишение свободы на срок до 20 лет

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В Ижевске был задержан 39-летний мужчина, который подозревается в незаконном сбыте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В машине подозреваемого было полицейские обнаружили более 200 гр синтетического вещества, а в квартире и на садовом участке – организованную ижевчанином нарколабораторию.

- Были обнаружены и изъяты вещества, похожие на наркотические, прекурсоры, химические реактивы, предназначенные для полного цикла синтеза синтетического наркотического средства, а также лабораторное оборудование, предназначенное для выращивания конопли и изготовления «марихуаны», - сообщили в ведомстве.

Как стало известно, обвиняемый сбывал изготовленные наркотики самостоятельно, через Интернет. За совершенное преступление мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

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