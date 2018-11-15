До конца года в Удмуртии заменят 75 лифтов в многоквартирных домах

СЕГОДНЯ 06:46 2018-11-15T06:46:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии проходит региональная программа капремонта, по которой уже в этом году будут заменены 75 вышедших по срокам эксплуатации лифтов. Об этом сообщил заместитель начальника технического отдела «Фонда капитального ремонта» Сергей Евдокимов.

Большее количество лифтов - 46 из 75 - будут установлены в Глазове. На этом программа капремонта не закончится: в следующем году в Удмуртии заменят еще 52 лифта, в 2021 – 15.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Жители Удмуртии могут выбрать лучшую клинику

Пришлите историю своего изменения и выиграйте сертификат в салон красоты