Спасателя из Удмуртии оштрафовали за растрату и присвоение денег
В Ижевске осудили бывшего начальника ГУ «Поисково-спасательная служба Удмуртии за растрату и присвоение денег организации. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии.
Как стало известно, в 2017-2018 годах обвиняемый через бухгалтера назначал себе стимулирующие выплаты без согласования с правительством республики. Было возбуждено уголовное дело.
Однако мужчина полностью возместил убытки и признал свою вину, поэтому суд назначил наказание в виде штрафа, сумма которого не разглашается.
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