Спасателя из Удмуртии оштрафовали за растрату и присвоение денег

СЕГОДНЯ 07:04 2018-11-15T07:04:23+03:00

Он назначал себе стимулирующие выплаты

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В Ижевске осудили бывшего начальника ГУ «Поисково-спасательная служба Удмуртии за растрату и присвоение денег организации. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии.

Как стало известно, в 2017-2018 годах обвиняемый через бухгалтера назначал себе стимулирующие выплаты без согласования с правительством республики. Было возбуждено уголовное дело.

Однако мужчина полностью возместил убытки и признал свою вину, поэтому суд назначил наказание в виде штрафа, сумма которого не разглашается.

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