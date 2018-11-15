13 ижевских автобусов оснастили системой для инвалидов «Говорящий город»

СЕГОДНЯ 07:41 2018-11-15T10:05:52+03:00

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Ижевск стал первым городом в России, в котором появились автобусы, оснащенные модернизированной системой «Говорящий город».

«Говорящий город» - это бесплатная программа, которая позволяет инвалиду общаться с водителем. Так, например, на специальном пульте может появиться информация: «Внимание, садится инвалид» или «Внимание, садится колясочник» и на остановке водитель опустит аппарель. Как только закончатся Парадельфийские игры, автобусы «выйдут» в город и продолжат свою работу на рейсовых маршрутах.

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