13 ижевских автобусов оснастили системой для инвалидов «Говорящий город»
Ижевск стал первым городом в России, в котором появились автобусы, оснащенные модернизированной системой «Говорящий город».
«Говорящий город» - это бесплатная программа, которая позволяет инвалиду общаться с водителем. Так, например, на специальном пульте может появиться информация: «Внимание, садится инвалид» или «Внимание, садится колясочник» и на остановке водитель опустит аппарель. Как только закончатся Парадельфийские игры, автобусы «выйдут» в город и продолжат свою работу на рейсовых маршрутах.
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