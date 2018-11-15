2018-11-15T10:08:24+03:00
Спорт

Уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева будет комментировать этап Гран-при по фигурному катанию в Москве

В этапе примет участие еще одна спортсменка из Удмуртии Алина Загитова
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: REUTERSФото: REUTERS
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Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева сообщила своим поклонникам, что будет комментировать Гран-при в Москве по фигурному катанию, а именно короткую и произвольную программы в мужских и женских одиночных турнирах.

- Обещаю не разговаривать во время прокатов и честно все комментировать. Включайте «Матч ТВ» на время короткой и произвольной программ у мужчин и женщин, - написала она в инстаграм.

Также на этапе Гран-при, с 16 по 18 ноября, в Москве примет участие действующая олимпийская чемпионка Алина Загитова.

Напомним, что уроженка Ижевска Алина Загитова выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Финляндии.

А Елизавета Туктамышева обеспечила себе место в финале Гран-при в Ванкувере.

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