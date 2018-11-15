2018-11-15T10:11:31+03:00
Спорт

Когда открывается сезон на курорте активного отдыха «Нечкино» в Удмуртии

Туда уже завезли 845 тонн снега [программа открытия]
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Ильяс БекмансуровФото: Ильяс Бекмансуров
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В субботу, 17 ноября, на курорте активного отдыха «Нечкино» в Удмуртии стартует сезон! Завезли уже 845 тонн снега. Приезжайте всей семьей в родные горы на курорте «Нечкино». Катание на горнолыжных трассах или просто экскурсии на подъемнике над зимними пейзажами Нечкинского заповедника, бесплатное обучение новичков, большие розыгрыши призов, развлечения для взрослых и детей – все это ждет вас в эту субботу, 17 ноября!

Не упустите шанс покорить снежные склоны первыми во всем Поволжье!

Программа открытия

Верхняя площадка (10:00-15:00):

Сказочный герой встречает гостей и дарит купоны на плов, чай и сахарную вату

Бесплатно обмениваем старые ски-пассы на новые.

До 14:30 на кассах курорта за каждые 300 рублей в чеке выдается по 1 купону на участие в розыгрыше призов от партнеров*.

Мастер-классы от Технотроники: конструкторы Cuboro** и пальчики-кисточки для самых маленьких.

Угощаем всех детей сахарной ватой.

Нижняя площадка (10:00-15:00):

Праздничная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой у новогодней елки.

Катание по нечкинской трассе на тренажере виртуальной реальности, игра Angry Birds**, пейнтболный тир, игра-бродилка от Технотроники.

10:00-14:00 – Мастер-класс по изготовлению новогодней игрушки. Вешаем на елку и загадываем желание;

12:00-14:00 – Бесплатная дегустация плова и травяного чая;

12:00 – Промо-заезд от инструкторов;

13:00 – Розыгрыш призов от партнеров курорта;

14:00 – Розыгрыш 100 000 рублей на услуги отдыха в «Нечкино»***;

15:00 – Розыгрыш призов от партнеров курорта.

Бар «Шайба»:

13:00 – Дегустация фирменных настоек от Нечкино;

19:00-02:00 – Вечеринка с DJ.

* Купон на розыгрыш опускается в лототрон на нижней поляне рядом с ведущим.

**Куборо, Энгри Бердс

*** Организатор розыгрыша – ООО «Нечкино эксплуатация». Сроки проведения розыгрыша: 13.11.2018-17.11.2018. Подробности по ссылке. Участие в розыгрыше могут принять лица старше 18 лет.

Все подробности мероприятия в группе ВКонтакте.

До встречи в Нечкино!

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