Когда открывается сезон на курорте активного отдыха «Нечкино» в Удмуртии
В субботу, 17 ноября, на курорте активного отдыха «Нечкино» в Удмуртии стартует сезон! Завезли уже 845 тонн снега. Приезжайте всей семьей в родные горы на курорте «Нечкино». Катание на горнолыжных трассах или просто экскурсии на подъемнике над зимними пейзажами Нечкинского заповедника, бесплатное обучение новичков, большие розыгрыши призов, развлечения для взрослых и детей – все это ждет вас в эту субботу, 17 ноября!
Не упустите шанс покорить снежные склоны первыми во всем Поволжье!
Программа открытия
Верхняя площадка (10:00-15:00):
Сказочный герой встречает гостей и дарит купоны на плов, чай и сахарную вату
Бесплатно обмениваем старые ски-пассы на новые.
До 14:30 на кассах курорта за каждые 300 рублей в чеке выдается по 1 купону на участие в розыгрыше призов от партнеров*.
Мастер-классы от Технотроники: конструкторы Cuboro** и пальчики-кисточки для самых маленьких.
Угощаем всех детей сахарной ватой.
Нижняя площадка (10:00-15:00):
Праздничная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой у новогодней елки.
Катание по нечкинской трассе на тренажере виртуальной реальности, игра Angry Birds**, пейнтболный тир, игра-бродилка от Технотроники.
10:00-14:00 – Мастер-класс по изготовлению новогодней игрушки. Вешаем на елку и загадываем желание;
12:00-14:00 – Бесплатная дегустация плова и травяного чая;
12:00 – Промо-заезд от инструкторов;
13:00 – Розыгрыш призов от партнеров курорта;
14:00 – Розыгрыш 100 000 рублей на услуги отдыха в «Нечкино»***;
15:00 – Розыгрыш призов от партнеров курорта.
Бар «Шайба»:
13:00 – Дегустация фирменных настоек от Нечкино;
19:00-02:00 – Вечеринка с DJ.
* Купон на розыгрыш опускается в лототрон на нижней поляне рядом с ведущим.
**Куборо, Энгри Бердс
*** Организатор розыгрыша – ООО «Нечкино эксплуатация». Сроки проведения розыгрыша: 13.11.2018-17.11.2018. Подробности по ссылке. Участие в розыгрыше могут принять лица старше 18 лет.
Все подробности мероприятия в группе ВКонтакте.
До встречи в Нечкино!
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