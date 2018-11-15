Стали известны подробности крушения вертолета, где погиб уроженец Удмуртии

СЕГОДНЯ 09:54 2018-11-15T10:14:21+03:00

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Межгосударственный авиационный комитет (МАК) на официальном сайте выложил предварительный отчет по результатам расследования крушения вертолета Ми-8 в Красноярском крае 4 августа. Промежуточные данные, которые представил комитет, говорят о том, что вертолет при взлете задел груз другого воздушного судна, упал на землю и сгорел. При этом все пассажиры были на своих местах и пристегнуты ремнями безопасности.

Фото: mak-iac.org

- Три члена экипажа и 15 пассажиров Ми-8 погибли, - сообщает комитет. Среди погибших был уроженец Удмуртии, 28-летний молодой человек, который направлялся на вахту.

В отчете подробно прописали погодные условия, которые были в момент катастрофы, сведения о личном составе экипажа.

Фото:mak-iac.org

Комиссия продолжает работу по сбору информации, что же на самом деле случилось в тот день. «Черные ящики», снятые с вертолета, также проходят тщательный анализ. МАК сообщил, что окончательный отчет по катастрофе также будет представлен позднее.

Напомним, 4 августа вертолет Ми-8 при столкновении с грузом другого вертолета упал и сгорел. Погибли 15 человек, в том числе и житель Можги, который направлялся на работу (подробнее)

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