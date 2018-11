Рок-группа «КняZz» выступит в Ижевске с новой программой

Уже совсем скоро, 20 ноября, одна из любимейших рок-групп ижевчан – «КняZz» – порадует нас своим выступлением. Концерт пройдет в пабе «Пинта» при поддержке агентства «Драйв -групп». Мы предлагаем вместе с нами подготовиться к этому вечеру и послушать известные треки группы.

«Человек-загадка» – песня из дебютного макси-сингла группы, представленного в 2011 году, и уже через короткое время надолго закрепившаяся в топе «Чартовой дюжины».

«Дом манекенов», из альбома «Магия Калиостро», также завоевал признание публики и критиков.

