Рок-группа «КняZz» выступит в Ижевске с новой программой

СЕГОДНЯ 10:02 2018-11-15T10:23:11+03:00

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Уже совсем скоро, 20 ноября, одна из любимейших рок-групп ижевчан – «КняZz» – порадует нас своим выступлением. Концерт пройдет в пабе «Пинта» при поддержке агентства «Драйв -групп». Мы предлагаем вместе с нами подготовиться к этому вечеру и послушать известные треки группы.

КняZz - Человек-Загадка.Дебютный видеоклип группы КняZz на композицию Человек-Загадка . КняZz - новый проект Андрея Князева - экс-лидера группы Король и Шут . Съёмки и производство видео - Ам Медиа production Съёмочная группа: Евгений Гордюхин - режиссер Антон Жабин - оператор Анна Рожецкая - ассистент оператора Юрий Кудрицкий - осветитель Вадим Попов - бэкстейдж Оксана Максимова - помощник режиссера Константин Клюшев - администратор Виктор Александровский - цветокоррекция Олег Бесовский - директор студии Ам Медиа Александр Рублёв - сценарист, продюсер Актеры: Юлия Денисова, Сергей Куницкий, Филипп Могильницкий, Алиса Слепян. Отдельное спасибо за финансовую помощь -- Сергею Жубаркину. www.knyazz.ru

«Человек-загадка» – песня из дебютного макси-сингла группы, представленного в 2011 году, и уже через короткое время надолго закрепившаяся в топе «Чартовой дюжины».

КняZz - Дом Манекенов.Дом манекенов (official video) (альбом "Магия Калиостро", 2014) Музыка и слова: Андрей Князев Производство: STORM production Режиссер: Неля Мурсалимова / Лев Мурзенко (соавтор сценария) Продюсер: Федор Кан Исполнительный продюсер: Екатерина Огурцова Оператор: Арсений Кан Художник-постановщик: Сергей Зайков Художник по гриму и костюмам: Катя Стул Продакшн директор: Николай Власов Ассистент режиссера по реквизиту: Сергей Шарамет CG-супервайзеры: Митя Тарасевич / Никита Остапец Актер (мальчик): Глеб Калистов

«Дом манекенов», из альбома «Магия Калиостро», также завоевал признание публики и критиков.

Наука Билли Бонса.Provided to YouTube by National Digital Aggregator LLC Наука Билли Бонса КняZZ Узники долины снов 2018 Союз Мьюзик Released on: 2017-05-19 Auto-generated by YouTube.

«Наука Билли Бонса» из последнего на данный момент альбома группы «Узники долины снов» 2017 года.

КняZz - Адель - Письмо из Трансильвании /2011/.Скачать в iTunes: https://itunes.apple.com/ru/album/pis-mo-iz-transil-vanii/id469328358?uo=4&at=11l4sP Подпишись на наш канал: http://www.youtube.com/unitedmusicrussia Музыкальный Канал "United Music Group" представляет! КняZz - Адель - Письмо из Трансильвании /2011/

«Адель» – песня из первого полноформатного альбома, «Письмо из Трансильвании», который вышел в 2011 году.

Конечно же, группа исполнит и легендарные хиты группы «Король и шут». Словом, никто не останется разочарованным!

20 ноября, 19:00

Паб «ПИНТА» (Петрова, 29) в ТРК «Петровский»;

Билеты: 1000 рублей (танцпол), 2000 рублей (размещение за столом)

Места продаж билетов:

- магазин ДжинсА ( Удмуртская 302)

- 89048381553 - доставка по городу

- магазин ELVIS (ЦУМ 2 этаж)

- точки продаж «Хочу билет»

Партнер концертного сезона на «НАШЕм Радио» - официальный дилер KIA «АСПЭК-Авто» на Союзной, 2В в Ижевске

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