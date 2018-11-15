Жителям Удмуртии стало проще узнать о льготах, пособиях и получить юридическую помощь

СЕГОДНЯ 10:07 2018-11-15T10:26:27+03:00

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14 ноября в Ижевске прошел круглый стол, где были представлены электронные сервисы Фонда социального страхования России, которые значительно упростят жизнь жителей. Например, не будет бумажной волокиты и сэкономят время. Эти сервисы нужны для того, чтобы получить юридическую помощь, рассчитать пособие в режиме онлайн, посмотреть информационную базу фонда социального страхования и найти любой справочник.

Так, теперь в личном кабинете на сайте ФСС можно получить полную информацию касающуюся льгот и оформления пособий, в том числе родового сертификата. Но особой категорией нуждающихся в специальном сервисе являются инвалиды. Поэтому новые решения в большей степени направлены на данную группу населения.

Как пояснил заместитель управляющего региональным отделением ФСС по Удмуртии Гадршин Ильдар, они позволят маломобильным людям оформить электронный больничный лист, который невозможно утерять; получить электронный талон РЖД, позволяющий получать проезд в поездах бесплатно, просмотреть сведения по заявкам на санаторно-курортное лечение и предоставления технических средств реабилитации, участвовать в «открытом контракте» - вносить изменения по закупкам для инвалидов, а также получать юридическую помощь в онлайн-режиме.

Отметим, что этот проект поддержала исполнительный директор Общественного союза общественных объединений «Национальный Парадельфийский комитет России» Крель Наталья Валерьевна.

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