2018-11-15T10:30:54+03:00
Экономика

Чиновники Удмуртии не отплатили налоги за 2016 год

Об этом рассказал руководитель УФНС по Удмуртии
дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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14 ноября, на пресс-конференции руководитель Федеральной налоговой службы по Удмуртии Юрий Горюнов сообщил о том, что чиновниками республики не оплачены налоги за 2016 год.

- С госслужащими проводится работа по взысканию долгов. За 10 месяцев приставы взыскали 1 млрд 228 млн рублей налоговых платежей, как с должников физических лиц, так и организаций. На сегодняшний день самая большая задолженность по имущественному налогу, затем по транспортному, - сообщили на пресс-конференции.

Напомним, что жители республики должны заплатить транспортные налоги, налог на имущество и землю до 3 декабря 2018 года. В случае неуплаты за каждый день просрочки начисляются пени.

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