2018-11-15T11:00:53+03:00
Общество

В Ижевске пройдет второй фестиваль «Удмуртский лед»

Организаторы запланировали начало на 7 января
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Дмитрий СолодянкинФото: Дмитрий Солодянкин
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В официальной группе «ВКонтакте» появилась информация о проведении второго фестиваля «Удмуртский лед», который пройдет с 7 января по 14 января 2019 года на Набережной Ижевского пруда.

- В этот раз тема фестиваля «Мои Родники», родник- источник силы и вдохновения для всего удмуртского народа, неисчерпаемый источник смыслов, через который мы стремимся передать традиции, знания и любовь, - сообщает Арт-группа «Творческая дача», которая является организатором фестиваля.

Напомним, что в феврале этого года прошел первый фестиваль «Удмуртский лед» (подробности)

Также, смотрите фоторепортаж с фестиваля 2018 года

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