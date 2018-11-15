2018-11-15T11:18:41+03:00
Общество

Tele2 развивает облачные сервисы вместе с Oracle*

Это повысит производительность IT-систем оператора
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Мобильный оператор Tele2 и корпорация Oracle расширяют долгосрочное сотрудничество по технологиям и облачным сервисам. Это позволяет компании наращивать мощности IT-инфраструктуры без дополнительных затрат, гибко управлять корпоративными данными и повышать производительность систем.

Оператор планирует переход к активной фазе освоения облачных технологий, которые позволят снизить затраты и улучшить их прогнозируемость, а также повысить эффективность процессов в компании. Модель Oracle Universal Credits* предоставляет Tele2 доступ ко всем сервисам OracleIaaS и PaaS*. Оператор собирается использовать облачные сервисы Oracle Management Cloud*. Они работают на основе технологий машинного обучения и искусственного интеллекта и используются для диагностики и прогнозирования поведения IT-систем. Сервисы собирают и анализируют технологическую информацию и лог-файлы из целевых гетерогенных IT-систем.

Tele2 рассматривает возможность переноса разработки и тестирования в облако с помощью платформы Oracle Exadata Cloud Service*. Это обеспечит эластичность нагрузки, пул быстро наращиваемых дополнительных ресурсов и доступ к самым инновационным технологиям, таким как автономное хранилище данных Oracle Autonomous Data Warehouse*.

Сейчас Tele2 активно использует широкий спектр технологий Oracle в абонентском биллинге, аналитике и отчетности, управлении абонентской базой. Оператор также применяет решения Oracle в качестве единой цифровой платформы для взаимодействия с клиентами в онлайн-каналах во всех регионах.

*Оракл, *Оракл Юниверсал Кредитс, *ОракллааС и ПааС, *Оракл Менеджмент Клауд, *Оракл Ексадата Клауд Сервс, *Оракл Аутономус Дата Вэрхаус

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