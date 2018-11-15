В Удмуртии на пешеходном переходе сбили 10-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 11:22 2018-11-15T11:23:18+03:00

Он оказался в больнице

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В Сарапуле, 14 ноября на улице Гончарова водитель машины «ВАЗ-2114», за рулем которой была 27-летняя девушка наехала на 10-летнего мальчика.

- Ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП мальчик получил травмы и его доставили в больницу, - сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

ВАЖНО!

Госавтоинспекция МВД по Удмуртии напоминает:

Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть или вступившим на нее для осуществления перехода.

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