В Удмуртии на пешеходном переходе сбили 10-летнего мальчика
В Сарапуле, 14 ноября на улице Гончарова водитель машины «ВАЗ-2114», за рулем которой была 27-летняя девушка наехала на 10-летнего мальчика.
- Ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП мальчик получил травмы и его доставили в больницу, - сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
ВАЖНО!
Госавтоинспекция МВД по Удмуртии напоминает:
Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть или вступившим на нее для осуществления перехода.
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