2018-11-15T11:34:42+03:00
Общество

Ижевчанка выиграла сертификат в салон красоты

Первый подарок нашел своего обладателя
Анастасия Волкова
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ФОТО: Анастасия ВолковаФОТО: Анастасия Волкова
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«Комсомольская правда» провела первый розыгрыш конкурса «Я 10 лет спустя!», приуроченный к 10-летию сайта izh.kp.ru (18+). Победительница была выбрана случайным образом среди 15 участниц, заявленных в голосование. Сертификат на 2000 рублей в салон красоты «PROЖЕНЕССИ» выиграла Зоя Чиркова, которая рассказала свою историю изменения.

- Я поменялась не столько внешне, сколько внутренне, - делится девушка. – За эти 10 лет встретила мужа, который кардинально изменил мое мировоззрение, который в меня поверил и помог раскрыться.

История любви пары началась с простого сообщения в социальной сети, которое отправил Зое будущий муж. Общение началось с «Привет, как дела?», а продолжилось влюбленностью, свадьбой и рождением дочки.

- Если человек красив внутренне, красив и снаружи! Главное - поверить в себя и найти того, кто тебя будет поддерживать во всем, - прокомментировала победительница конкурса.

А мы напоминаем, что конкурс «Я 10 лет спустя» продолжается! До 20 ноября нужно отправить свою историю и фотографии «до/после» на почту kp@mgcentr.ru, в сообщения нашей группы или добавить снимок в фотоальбом и ждать результатов розыгрышей!

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