2018-11-15T13:09:49+03:00
Экономика

Дефицит бюджета Ижевска на 2018 год вырос до 532 млн рублей

Поправка связана с получением льготного кредита от бюджета республики
Юлия ЛЕБЕДЕВА
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pixabay.compixabay.com
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Депутаты Гордумы Ижевска утвердили бюджет столицы Удмуртии на 2018 год. Согласно докладу замглавы администрации Ижевска – начальника управления финансов Павла Новгородцева, дефицит бюджета увеличивается на 165 млн рублей – с 367 млн рублей до 532 млн рублей. Увеличение обусловлено тем, что в ноябре город получит льготный кредит из регионального бюджета на эту сумму.

Согласно принятым поправкам, параметры бюджета на 2018 год составляют: доходы – 13,939 млрд рублей (увеличение на 262 млн рублей), расходы – 14,471 млрд рублей (увеличение на 537 млн рублей).

Новгородцев добавил, что Ижевск получил дополнительную материальную помощь в размере 281 млн рублей из бюджета региона. План по доходам вырос на 376,5 млн рублей за счет поступлений из бюджета Удмуртии на 297 млн рублей. По расходам изыскали 13,6 млн рублей в ходе их оптимизации. При этом дополнительно предусмотрели ассигнования на сумму 390 млн рублей. Из них 156 млн рублей направят на оплату коммунальных услуг (это погашение просроченной задолженности школ и детских садов), 75 млн рублей на погашение кредиторской задолженности по электронной транспортной карте пенсионеров. Еще часть средств пойдет на благоустройство, уличное освещение.

В поправках также учли авансирование земельного налога на сумму 135 млн рублей.

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