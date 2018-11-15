Почему на дорогах Ижевска пропала разметка

СЕГОДНЯ 13:33 2018-11-15T13:49:26+03:00

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Многие автолюбители начали жаловаться, что на дорогах Ижевска пропала разметка. Казалось бы, только в августе ее обновляли, а сейчас приходится ездить наугад.

- Да, разметка была нанесена в рамках контрактов. Этот вопрос мы обсуждали вчера (14 ноября - прим. ред.) с ГИБДД, службой благоустройства и дорожного хозяйства. На сегодня заключен договор на проведение экспертных работ по определению качества нанесения разметки, но сами понимаете, что на сегодняшний день из-за погодных условий восстановить ее не получится в полном объеме, - сообщил начальник управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска Александр Килин.

Напомним, что в этом году планировалось потратить на обновление разметки 2,5 миллиона рублей.

К 1 сентября в Ижевске должны обновить разметку и благоустроить территории у школ. Посмотрим, успеют или нет (подробности).

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