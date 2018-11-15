2018-11-15T13:53:12+03:00
Общество

Работает ли в Ижевске «зеленая волна»?

В 2012 году был организован масштабный проект по внедрению автоматической системы управления дорожным движением
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Шесть лет назад в Ижевске начали внедрять «зеленую волну» на улицах Удмуртская, Пушкинская, Карла Либкнехта и Новоажимова. Автоматическая система управления дорожным движением должна была разгрузить улицы от пробок. И она с этим справлялась, но только в начале.

- В тот момент она помогла оптимизировать потоки транспортных средств. Пробки сократились, но должна быть постоянная корректировка, в зависимости от изменяющихся транспортных и пешеходных потоков. К сожалению, сейчас не создан центр организации дорожного движения, который бы делал эту корректировку, оптимизировал дорожные потоки и работу светофоров, - сообщил в прямом эфире радио «Комсомольская Правда»-Ижевск (107.6 FM)(12+) заместитель начальника управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска Роберт Богданов.

Чтобы вновь заработала «зеленая волна», необходимо дополнительное финансирование. Однако, региональное министерство транспорта сейчас разрабатывает программу, в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», которая определит комплексное развитие транспортной инфраструктуры Ижевской агломерации.

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