Спасатели рассказали о самых опасных местах на пруду Ижевска

СЕГОДНЯ 15:06 2018-11-15T16:06:05+03:00

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В Ижевске спасатели продолжают рассказывать о том, как опасен первый лед. Стартовал месячник безопасности на водоемах, который всегда проводится в ноябре, как только лед начинается нарастать.

Горожанам не рекомендуется выходить на поверхность Ижевского пруда и других водоемов, даже если кажется, что лед достаточно крепкий.

- На ижевском водохранилище есть места, которые в течение всей зимы не промерзают и становятся опасными: около дамбы, парка им. Кирова, у речки Игерман, около водозаборных станций в Октябрьском районе и около ТЭЦ. Ненадежен лед и вдоль берега, особенно там, где растут камыши и другие растения. Взрослым особенно необходимо следить за детьми, пресекать детскую шалость на льду, - сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Напомним, что в этом году уже случилась трагедия. Мальчик провалился под лед и утонул (подробнее).

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