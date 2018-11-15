Собираемся на «Вече»: в Ижевске выступит «Нейромонах Феофан»

СЕГОДНЯ 15:38 2018-11-15T16:13:11+03:00

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Оригинальный и загадочный проект из Санкт-Петербурга «Нейромонах Феофан» снова возвращается в Ижевск, чтобы в рамках тура «Вече» подарить поклонникам порцию «древнерусского» драм-н-бейса. 23 ноября в пабе «Пинта» в ТРК «Петровский» соберутся все, кто хочет «поле притоптать».

Новая программа – мечта для каждого гостя концерта, потому что сет-лист из 24 песен сформировали сами фанаты. Им нужно было просто принять участие в онлайн-голосовании на сайте www.feofantour.ru. От себя «Нейромонах Феофан» добавил четыре трека с EP «Сияние» и еще два новых, названия которых держатся в секрете.

Специально для тура все композиции свели по-новому, чтобы они звучали еще мощнее и ядренее. К тому же, разработали новое шоу – интересное и с технической, и с музыкальной точки зрения. Мелодика русских народных мотивов в энергичной «драмовской» обработке зазвучит ярче и необычнее, ноги сами пустятся в пляс, только берегите свои лапти!

Так как на выступлениях солист никогда не показывает свое лицо и из-под капюшона выглядывает только окладистая борода, у поклонников это разжигает интерес к личностям авторов проекта. И во время тура «Вече» его можно удовлетворить! На все концерты можно приобрести дополнительный билет Мит-н-грит Стандарт или Мит-н-грит ВИП дает право на ранний вход на площадку, встречу с группой за кулисами и общение с коллективом, фото на память, экскурсию по сцене, автографы и дополнительные подарки для ВИП-персон.

Где: Пинта Бар (ТРК «Петровский», ул. Петрова, 29)

Когда: 23 ноября, 19:00

Сколько: 1000 рублей – танцпол, 1800 рублей – с размещением за столиком. Мит-н-грит Стандарт – 2000 рублей (приобретается дополнительно к основному билету), Мит-н-грит ВИП – 3000 рублей (приобретается дополнительно к основному билету).

Купить билеты можно:

* фирменный магазин одежды и атрибутики «ДжинсА» (ул. Удмуртская, 302);

* магазин ELVIS (ЦУМ, 2 этаж) * в группе встречи - https://vk.com/nmfizh18. Кнопка в правом верхнем углу «Купить билеты».

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