В Удмуртии до конца года утвердят электронную модель схемы обращения с отходами

СЕГОДНЯ 16:14 2018-11-15T16:14:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 14 ноября, прошло совещание в Доме Правительства. Целью совещания было получение предложения для ускорения работ по созданию электронной модели. На конкурсной основе определили регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО).

- Данный документ нужен для перехода на новую систему обращения с отходами. Система поможет решить проблему несанкционированных свалок, сократить объемы захоронения и повысить процент вторичной переработки отходов, - пояснил Председатель Правительства Удмуртии Ярослав Семенов

Электронную модель разработала ООО «Большая тройка» в том числе, обращение с ТКО в Удмуртии. Срок утверждения - декабрь 2018 года.

Для всей Удмуртии будет утверждён единый тариф на услугу регионального оператора. Теперь это будет отдельная услуга, которая регулируется государством. Тариф будет включать в себя не только текущие расходы, но и инвестиции в новые объекты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сколько жители Удмуртии будут платить за вывоз мусора? Разбираемся в предложенных тарифах и откуда появилась сумма 166 рублей(подробнее)

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

А у нас конкурс! Раздаем сертификаты в салон красоты за фотографии. Все подробности по ссылке

«Клиника Года 2018» от«Комсомольской правды»! И голосуйте за любимого доктора! Подробности тут