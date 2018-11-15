В Удмуртии до конца года утвердят электронную модель схемы обращения с отходами
В среду, 14 ноября, прошло совещание в Доме Правительства. Целью совещания было получение предложения для ускорения работ по созданию электронной модели. На конкурсной основе определили регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО).
- Данный документ нужен для перехода на новую систему обращения с отходами. Система поможет решить проблему несанкционированных свалок, сократить объемы захоронения и повысить процент вторичной переработки отходов, - пояснил Председатель Правительства Удмуртии Ярослав Семенов
Электронную модель разработала ООО «Большая тройка» в том числе, обращение с ТКО в Удмуртии. Срок утверждения - декабрь 2018 года.
Для всей Удмуртии будет утверждён единый тариф на услугу регионального оператора. Теперь это будет отдельная услуга, которая регулируется государством. Тариф будет включать в себя не только текущие расходы, но и инвестиции в новые объекты.
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