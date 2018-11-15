2018-11-15T16:14:09+03:00
Политика

В Удмуртии до конца года утвердят электронную модель схемы обращения с отходами

Переход планируется на 1 января 2019 года
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба Главы и Правительства УдмуртииФото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии
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В среду, 14 ноября, прошло совещание в Доме Правительства. Целью совещания было получение предложения для ускорения работ по созданию электронной модели. На конкурсной основе определили регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО).

- Данный документ нужен для перехода на новую систему обращения с отходами. Система поможет решить проблему несанкционированных свалок, сократить объемы захоронения и повысить процент вторичной переработки отходов, - пояснил Председатель Правительства Удмуртии Ярослав Семенов

Электронную модель разработала ООО «Большая тройка» в том числе, обращение с ТКО в Удмуртии. Срок утверждения - декабрь 2018 года.

Для всей Удмуртии будет утверждён единый тариф на услугу регионального оператора. Теперь это будет отдельная услуга, которая регулируется государством. Тариф будет включать в себя не только текущие расходы, но и инвестиции в новые объекты.

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