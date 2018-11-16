За три года финансовая пирамида из Удмуртии обобрала жителей на 200 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 06:18 2018-11-16T06:18:02+03:00

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В Октябрьском суде Удмуртии вынесли приговор пяти организаторам финансовой пирамиды, которые за три года обобрали жителей России на 200 миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры страны, деятельность ООО «Ценные бумаги рассчетно-кассовый центр» была прикрыта в 2015 году.

- В 15 офисах, которые были открыты по всей стране, они привлекали деньги граждан. Вкладчикам обещали реализовать простые векселе с обязательством выплаты по истечении определенного срока необоснованно высоких дивидендов, - сообщает пресс-служба.

Полученные от жителей деньги тратили на квартиры, земли и автомобили.

Суд приговорил участников группы к лишению свободы на сроки от 3 лет до 6 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере от 100 до 300 тысяч рублей. Один из участников будет отбывать срок условно из-за состояния здоровья. Кроме того, арестованное имущество членов группы пойдет на возмещение ущерба жителям.

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